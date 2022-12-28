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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de ulaşımla ilgili kış tedbirleri alındı

AA

Niğde'de ulaşımla ilgili kış tedbirleri alındı

NİĞDE (AA) - Kış mevsimi ve yağışlı havalarda ulaşımda herhangi aksaklık olmaması için Karayolları Niğde 64. Şube Şefliği ve Niğde İl Özel İdaresi tarafından tedbir alındığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre ekipler, karla mücadele çalışmalarını, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için sorumluluk bölgelerinde 24 saat esasına göre yapacak.

Niğde Karayolları 64. Şube Şefliği, 515 kilometre yol ağında toplam 149 personelle 22 kar bıçaklı kamyon, 7 greyder, 3 yükleyici ve 4 binek araçla karla mücadele çalışması yürütecek.

Niğde İl Özel İdare ekibi 46 personelle 10 greyder, 2 dozer, 14 kar bıçaklı kamyon, 2 kar bıçaklı tuzlama aracı, 4 yükleyici, 4 kazıcı yükleyici, 2 pikap, yakıt ikmal aracı, nakil aracı çekici ve seyyar tamir aracıyla çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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