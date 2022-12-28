AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Niğde bürosunu ziyaret eden Gültekin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu"nu seçen Gültekin, çevre yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür Secdesi" fotoğraflarına oy verdi.

Gültekin ile büroyu ziyaret eden Alay Belediye Başkanı Sefa Erol da haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", çevre yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçti.

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