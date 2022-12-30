Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi 1 milyondan fazla hastaya hizmet verdi

Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu yılın 11 ayında 1 milyon 175 bin 814 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

Hastane Başhekimi Dr. Yakup Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2022 yılının 11 ayını değerlendirdi.

Hastanenin yatak kapasitesinin 570 olduğunu belirten Çetinkaya, hastanede ayakta, acil serviste ve yatan hasta olarak 1 milyon 175 bin 814 kişinin tedavi edildiğini söyledi.

Çetinkaya, 515 bin 671 kişinin hastane randevusuna geldiğini, 108 bin 444 kişinin ise randevusuna gelmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"11 ayda 17 bin 857 kişiyi ameliyat ettik. İnşaatı devam eden hastanemizin yüzde 70'i tamamlandı, 2023'te açılmasını planlıyoruz. Hastanemiz otoparkı asfaltlama çalışması yapılarak yeniden düzenlendi. Acil serviste laboratuvarımız kuruldu. Yakın zamanda hizmete açıyoruz. Onkoloji servisini açarak hastalarının takip ve tedavileri sağlanıyor. Kemoterapi ünitesini aktifleştirdik, hasta kabulü yapılıyor. Getat polikliniğini yeniden aktifleştirerek ozon tedavisinin yanında hacamat, akupunktur ve PRP tedavisine başlandı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.