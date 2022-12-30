Başsavcı Karahan ile Başhekim Çetinkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Yakup Çetinkaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karahan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu"nu seçen Karahan, çevre-yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Doğanın öfkesi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.

Başhekim Dr. Yakup Çetinkaya ise haber kategorisinde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü", çevre- yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğraflarını seçti.

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