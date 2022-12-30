Niğde'de barınaktaki tehlikeli ırk köpeklere "uyum" eğitimi veriliyor

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tehlikeli ırk köpekler, diğer hayvanlarla sosyalleşip uyum içinde yaşayabilmeleri için eğitiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, profesyonel köpek eğitmenleri, barınağa bırakılan tehlikeli ırk köpekleri, diğer köpeklerle yaşayabilmeleri için eğitiyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sahipsiz hayvanlarına karşı duyarlı olduklarını belirtti.

Uzman veteriner ve personelle modern barınakta, sağlıklı koşullarda hayvanları koruduklarını, sokakta yaşayanlara da mama desteği sağladıklarını aktaran Özdemir şunları kaydetti:

"Eğitim sayesinde köpeklerin korkularını yenerek daha mutlu şekilde yaşamalarını amaçlıyoruz. Çalışmalar için 1 milyon liranın üzerinde bütçe ayırdık. Belediye olarak sadece şehir merkezine değil, şehrimizin bütün ilçelerine ve beldelere de hizmet ediyoruz. Hayvanlar, ilçelerimizden barınağımıza getiriliyor, beslenmesini, bakımını yapıyoruz. Şehrimizi bütün canlıların güven içinde yaşadığı bir şehir yapmaya kararlıyız."

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tunç Bilgin de eğitimle tehlikeli ırk köpeklerle önce göz teması kurduklarını ardından beden dilini kullanarak çeşitli oyunlarla uysallaşmalarını sağladıklarını, görevlilerin de bu köpeklere nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğrettiklerini ifade etti.

Profesyonel köpek eğitmeni Rasim Tekin de barınakta profesyonel hizmet verecek personelden ekip oluşturduklarını aktardı.

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