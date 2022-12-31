GÜNCELLEME - Niğde'de yakalanan DEAŞ şüphelisine adli kontrol

NİĞDE (AA) - Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen Irak uyruklu S.M.A.A'yı (55) düzenlediği operasyonla evinde yakaladı.
Ekiplerin evde yaptığı aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.