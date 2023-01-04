Niğde'de otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 çocuk, kaza yapınca yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı.

İlhanlı Mahallesi 156. Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, ekip otosuna çarparak kaçmaya başladı.

Ekiplerin kovaladığı otomobil, İlhanlı Mahallesi 11. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak durdu.

Yaralanan sürücü M.A.A. (15), T.K. (17) ve Ş.B.D. (15) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin tedavilerinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

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