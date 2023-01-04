Mahalle muhtarı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına aday oldu

NİĞDE (AA) - Niğde'de muhtar Bilgehan Güney, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Kumluca Mahallesi muhtarı Güney, bir kafede gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de hayvancılıkla uğraştığını ve seçilmesi halinde hayvan yetiştiricilerine daha iyi hizmet etmeyi amaçladığı söyledi.
Birlik olarak üyelere adil bir şekilde hizmet vermeyi planladığını belirten Güney, şunları kaydetti:
"Birlik olarak belirli bölgelerde süt toplama merkezi kurarak, sütün işlenmesini ve değerinde satılmasını sağlayacağız. Çiftçilik yapan üyelere, tarlalarının sürülmesinde, yonca balyalarının yapılmasında, silajlık mısırlarının biçilmesinde ve paketlenmesinde, saman balyaları ile ithal gebe düve alımlarında eşit hizmet edeceğiz. Yönetime geldiğimizde hayvancılık daha cazip hale gelecek. Yönetimimle kurumsal birlik olarak hizmet vereceğiz. Adaylık sürecimizin herkese hayırlar getirmesini diliyorum."