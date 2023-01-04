Niğde'de sınav dönemindeki üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sınav dönemindeki öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, final haftası dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, onlara sıcak çorba ikram etti.



Öğrenci odaklı yaklaşımları ve çorba ikramı dolayısıyla Başkanı Özdemir'e teşekkür eden Uslu, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

Başkan Emrah Özdemir ise üniversitenin Niğde için büyük bir değer olduğunu belirterek, öğrencilere desteklerinin her zaman süreceğini aktardı.



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