Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi binası yenilenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi binası yenilenecek

AA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının yıkılıp yerine yenisinin yapılması için protokol imzalandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi binası yenilenecek

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının yıkılıp yerine yenisinin yapılması için protokol imzalandı.

Üniversite senato salonunda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapımına Katkıda Bulunma Derneği Başkanı Fatih Suman ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yaptığı konuşmada, fakülte binasının yapılacağı alandaki birçok parseli üniversiteye kazandırdıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte Bor Belediyesi ile mevcut yapıların yıkım protokolünü, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapımına Katkıda Bulunma Derneği ile de binanın yapım protokolünü imzalayacaklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Derneğimizle bu süreci götüreceğiz, derneğimiz çok hevesli ve istekli. Bor'u seven vatandaşlarımıza inanıyoruz, en kısa sürede de elimizden geleni yaparak Bor Sağlık Bilimleri Fakültesini hayata geçireceğiz, öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Çok mutluyum. Bor'daki bu fakültenin olması hem Niğde'mize etki yapacak hem de şehrin diğer ilçelerine bir hareket sağlayacak."

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Bor'a Sağlık Bilimleri Fakültesinin yapılmasının 2018'de kararlaştırıldığını ifade ederek, "Rektör hocam göreve geldikten sonra işimiz biraz daha hızlandı, ivme kazandı. Hocama da teşekkür ediyorum. Şimdi yapılacak protokolle bir an önce orası yıkılacak ve güzelleşecek." dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise Bor ilçesine Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir fakülte kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran de böyle bir işe vesile olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, "Buranın bir an önce faaliyete geçmesini ve öğrencilerimizin merkezde olmalarını çok fazla arzu ediyoruz. Belediye olarak ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız. İmar değişikliğiyle alakalı bütün altyapısını hazırladık. Kısa bir zaman içerisinde buranın yıkımını gerçekleştireceğiz. Sonra da zemin etütleri ve proje aşamasına geçeceğiz, temelini atacağız. Buranın temelini ve birinci katını yapacak hayırseverimiz hazır. İkinci kata doğru gidiyoruz. Hayır yapmak, bir tuğla vermek, katkı sağlamak isteyen bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapımına Katkıda Bulunma Derneği Başkanı Fatih Suman da güzel bir işe vesile olmak isteyen tüm hayırseverleri derneğe davet etti.

Daha sonra Rektör Prof Dr. Uslu, Dink Mahallesi'ndeki eski binaların yıkımı için Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve yeni fakülte binasının yapımı için Dernek Başkanı Fatih Suman ile protokol imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) NİĞDE&#039;DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 16 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) NİĞDE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İLE ...
Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
YEREL HABERLER Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 16 ...
Niğde'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Niğde'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ...
Niğde'de okul sporları atletizm müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Niğde'de okul sporları atletizm müsabakaları başladı
Niğde'de sınav dönemindeki üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapıldı
YEREL HABERLER Niğde'de sınav dönemindeki üniversite öğrencilerine ...
(Görüntülü)POLİSTEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)POLİSTEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA ...
Mahalle muhtarı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına aday oldu
YEREL HABERLER Mahalle muhtarı Damızlık Sığır Yetiştiricileri ...
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
Niğde'de otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 çocuk, kaza yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Niğde'de otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 çocuk, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.