Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi binası yenilenecek

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NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının yıkılıp yerine yenisinin yapılması için protokol imzalandı.

Üniversite senato salonunda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapımına Katkıda Bulunma Derneği Başkanı Fatih Suman ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yaptığı konuşmada, fakülte binasının yapılacağı alandaki birçok parseli üniversiteye kazandırdıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte Bor Belediyesi ile mevcut yapıların yıkım protokolünü, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapımına Katkıda Bulunma Derneği ile de binanın yapım protokolünü imzalayacaklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Derneğimizle bu süreci götüreceğiz, derneğimiz çok hevesli ve istekli. Bor'u seven vatandaşlarımıza inanıyoruz, en kısa sürede de elimizden geleni yaparak Bor Sağlık Bilimleri Fakültesini hayata geçireceğiz, öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Çok mutluyum. Bor'daki bu fakültenin olması hem Niğde'mize etki yapacak hem de şehrin diğer ilçelerine bir hareket sağlayacak."

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Bor'a Sağlık Bilimleri Fakültesinin yapılmasının 2018'de kararlaştırıldığını ifade ederek, "Rektör hocam göreve geldikten sonra işimiz biraz daha hızlandı, ivme kazandı. Hocama da teşekkür ediyorum. Şimdi yapılacak protokolle bir an önce orası yıkılacak ve güzelleşecek." dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise Bor ilçesine Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir fakülte kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran de böyle bir işe vesile olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, "Buranın bir an önce faaliyete geçmesini ve öğrencilerimizin merkezde olmalarını çok fazla arzu ediyoruz. Belediye olarak ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız. İmar değişikliğiyle alakalı bütün altyapısını hazırladık. Kısa bir zaman içerisinde buranın yıkımını gerçekleştireceğiz. Sonra da zemin etütleri ve proje aşamasına geçeceğiz, temelini atacağız. Buranın temelini ve birinci katını yapacak hayırseverimiz hazır. İkinci kata doğru gidiyoruz. Hayır yapmak, bir tuğla vermek, katkı sağlamak isteyen bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Yapımına Katkıda Bulunma Derneği Başkanı Fatih Suman da güzel bir işe vesile olmak isteyen tüm hayırseverleri derneğe davet etti.

Daha sonra Rektör Prof Dr. Uslu, Dink Mahallesi'ndeki eski binaların yıkımı için Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve yeni fakülte binasının yapımı için Dernek Başkanı Fatih Suman ile protokol imzaladı.

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