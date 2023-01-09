AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

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NİĞDE (AA) - Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ile İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zeybek, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir"i seçen Zeybek, çevre yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli"ne, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ise makamında yaptığı oylamada, haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", çevre yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarını tercih etti.



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