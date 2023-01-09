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Niğde Valisi Koç ve Belediye Başkanı Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AA

Niğde Valisi Koç ve Belediye Başkanı Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koç, mesajında, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin de bağımsız basın olduğunu belirtti.

Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarını hep beraber müşahede etmekteyiz. Şehrimizin marka değerini artırmak için yaptığımız çalışmaları, festivalleri, yatırımları hem vatandaşlarımıza hem de ulusal basına taşıyan basın mensuplarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise mesajında toplumsal hayatın devamlılığında haber alma ihtiyacının en önemli ihtiyaçlardan birisinin basın olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımızı bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletimizin vicdanının sesi olmaktadırlar. Tüm basın mensuplarımızın, gününü kutluyorum."

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