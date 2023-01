Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla buluştu

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Koç, Öğretmenevi'ndeki programda, gazetecilerin gününü kutladı.

Demokratik bir devletin vazgeçilmez unsurlarından birinin de tarafsız, objektif ve özgür basın olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Her durumda, her şartta çalışırken tarafsızlığını, basın ilke ve ahlak kurallarını, toplumsal duyarlılığı, insan haklarını gözeten basın, hem bize hem demokrasimize hem de devletimize güç veriyor. Kamuoyunun doğru bilgi alması noktasında önemli bir görevi üstleniyor. Bizler de şahidiz. Yerel basın olarak ilimizde çalışan basın mensupları, her şartta gecesini gündüzüne katarak, bazen canını tehlikeye atarak hemşehrilerimizin doğru, güvenilir, objektif haber alma noktasında var gücüyle çalışıyor."

Programa, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

