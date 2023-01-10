AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

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NİĞDE (AA) - Niğde'de AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, AK Parti Niğde Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Kızılkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Niğde ofisini ziyaret etti.

AA Niğde muhabiri Abdullah Özkul'a çalışmalarında başarılar dileyen Kılıç, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kılıç, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu", çevre yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafına oy verdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak ise yaptığı oylamada, haber kategorisinde Fabricio Alonzo'nun "Kaybedecek neyin var?", çevre yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarını tercih etti.

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