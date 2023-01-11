Niğde'de "Gülen Dostlar Projesi"yle barınaktaki hayvanlar eğitiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de "Gülen Dostlar Projesi"yle barınaktaki hayvanlar eğitiliyor

AA

Niğde'de "Gülen Dostlar Projesi"yle barınaktaki hayvanlar eğitiliyor

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesinin başlattığı "Gülen Dostlar Projesi"yle barınaktaki hayvanlar eğitilerek, sahiplendirilecek.

Niğde Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde başlatılan proje kapsamında, köpek eğitmeni Rasim Tekin önderliğinde öncelikle barınak çalışanları, sonra da özellikle engelli ve tehlikeli ırk köpekler eğitiliyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, merkezde gazetecilere, 2019'dan itibaren merkeze önemli yatırım yaptıklarını ve hayvan bakım evini dünya standartlarının üzerine taşımak istediklerini söyledi.

Özellikle hayvanların kışı rahat ve konforlu geçirmesi için kapalı alanlara ısıtma sistemi kurduklarını, ultraviyole ışıkları yerleştirdiklerini belirten Özdemir, onların oturma ve uyumaları için özel yerler hazırladıklarını ve zemini uygun hale getirdiklerini anlattı.

Özdemir, bir ay önce "Gülen Dostlar Projesi"ni başlattıklarını ifade ederek, proje kapsamında barınaktaki bütün hayvanların eğitildiğine, özellikle yasaklı ırk hayvanların eğitilmesini önemsediklerine dikkati çekti.

- "Amacımız onları sahiplendirmek"

Eğitimlerle tehlikeli ırk hayvanların barınakta özgürce yaşamlarını devam ettireceklerini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu projemizin en büyük amaçlarından biri tabi ki çalışma arkadaşlarımıza bu eğitimin verilmesiydi. Sadece çalışma arkadaşlarımızla da sınırlamadık, hayvanseverlerimize, üniversitemizdeki öğrencilere de bu eğitimi veriyoruz. Hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, vücut diliyle alakalı eğitimi verdikten sonrasında sahipsiz hayvanlarımızı eğiteceğiz. Tabi ki nihayetinde amacımız onları sahiplendirmek. Kuracağımız sosyal medya ve web sitemizde, belediyemiz üzerinden başta engelli sahipsiz hayvanlarımız olmak üzere birçok hayvanımızı eğittikten sonra sahiplendirmeyi amaçlıyoruz."

Özdemir, ayrıca proje kapsamında "Gülen Yüzler Kafesi" açacaklarını bildirerek, down sendromlu çocuklara sahipsiz hayvanlarla terapi yaptıracaklarını bildirdi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili vatandaşlardan sürekli şikayet aldıklarını aktaran Özdemir, "Bu eğitimler sayesinde hem sokaklarda sahipsiz gezen hayvanlarımızın sayısı da aslında azalmış olacak. Aynı ortamda olmak istemeyen ya da bir şekilde korkan vatandaşlarımız için sahipsiz hayvanlarımız için bir köy ya da yaşam alanı oluşturacağız. Niğde Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'ni kuruyoruz. Bütün belediyelerimiz, İl Özel idaremiz üye olacak. Orada günlük beslenmelerini sağlayacağız. Hayvanseverlerimiz, öğrencilerimiz her gün onları ziyaret edebilecek." ifadelerini kullandı.

- "Tehlikeli ırkların eğitimine başlamıştık"

Köpek eğitmeni Rasim Tekin de engelli köpeklerin iyi eğitimle mükemmel bir aile köpeği olmaya hazır hale getirileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin her yerine internet sitemizden ücretsiz sahiplendireceğiz. Tehlikeli ırklar barınaklarda ömür boyu yaşamak zorundalar. Önce tehlikeli ırklarla çalışmaya başladık. Sabah tüm yasaklı ırklar, grup arkadaşlarımızla birlikte gezinti alanında dolaştırılıyor. Artık onların da bakım evimizde çok mutlu olabilecekleri bir yaşam tarzları ve eğitim düzeni başladı. Onların ailesi biziz. Onların günlük tüm ihtiyaçlarını ekip olarak biz karşılıyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor
YEREL HABERLER AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor
Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla buluştu
Niğde Valisi Koç ve Belediye Başkanı Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Niğde Valisi Koç ve Belediye Başkanı Özdemir, 10 Ocak ...
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor
YEREL HABERLER AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.