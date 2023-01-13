Niğde'de kapalı 14 okul, Köy Yaşam Merkezi oldu

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NİĞDE (AA) - Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kapalı 14 okul, Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Yeşilburç Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, vatandaşlar ve okul öncesi öğrencilerle bir araya geldi. Köylülerle sohbet eden, Yaşar, öğrencilerle boyama etkinliği yaptı.

Yaşar, öğrencisi bulunmayan köy okullarını incelediklerini ve durumu uygun olan 14'ünü onarım ve tefrişatını yaparak Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürdüklerini belirtti.

Niğde genelinde şu an 14 Köy Yaşam Merkezi bulunduğunu aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Bu merkezlerimizde hem kurslar düzenliyoruz hem de okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında ana sınıfları açıyoruz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımız bu merkezlerimizden son derece memnun. Halk Eğitimi Merkezi tarafından köyde yaşayan vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ücretsiz kursları yapılan planlamalar doğrultusunda peyderpey açmaya devam etmekteyiz. Öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan ve atıl durumda olan köy okullarımız, Köy Yaşam Merkezleri ile canlanmış oluyor."

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