Niğde'de kuryenin motosikletine zarar veren otobüs sürücüsü görevden uzaklaştırıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesinden, motokurye ile tartışan ve aracına zarar veren özel halk otobüsü sürücünün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, SS 51 No'lu Otobüs Kooperatifine bağlı halk otobüsü şoförünün motor kurye ile tartıştığı belirtildi.

Tartışma anının görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığı aktarılan açıklamada, "Olayı öğrendiğimiz andan itibaren belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli aksiyon alınmış olup, motor kuryesinin maddi zararı giderilmiş ve otobüs şoförü ile ilgili de uzaklaştırma kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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