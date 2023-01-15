Niğde Teknopark Kazakistan irtibat ofisi açıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde Teknopark, Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesi bünyesinde irtibat ofisi açtı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü ve Niğde Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu ve Niğde Teknopark AŞ Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Battaloğlu, Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek Niğde Teknopark İrtibat ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Uslu, irtibat ofisinin Teknopark ve ülkenin AR-GE ekosistemi için yeni fırsatlar oluşturacağını belirtti.

İrtibat ofisiyle Teknopark bünyesindeki firmaların projelerini Kazakistan’da tanıtabilmelerinin ve yeni bağlantılar kurabilmelerinin hedeflendiğini belirten Uslu, "Böylece her iki ülke arasında AR-GE ekosistemi açısından uluslararası pazara açılma konusunda yeni imkanlar oluşacaktır. Kazakistan'da bulunan girişimcilere ve girişimci adaylarına bilgi desteğinin sağlanması, projelerinin hayatına geçirilmesi konusunda gerekli mentor desteğinin sağlanması ve ülkemizdeki tüm teknoparkların Kazakistan ile bağlantılarını sağlayacak bir koridor görevi üstlenmesi de beklenmektedir." ifadelerini kullandı.





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