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Niğde Milli Eğitim Müdürü Yaşar, tarım lisesi öğrencileriyle buluştu

AA

Niğde Milli Eğitim Müdürü Yaşar, tarım lisesi öğrencileriyle buluştu

NİĞDE (AA) - Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yaşar, lisede uygulamalı tarımsal eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı, okulda gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri inceledi.

Yaşar, öğrencilerin, 4 sera ve bir tarlada uygulamalı eğitim aldıklarını belirtti.

Okulda, 3 yüksek ziraat mühendisi ve bir tarımsal genetik mühendisi gözetiminde uygulamalı eğitim verildiği belirten Yaşar, "Uygulama tarlasında münavebeye uygun olarak yonca, buğday ve 4'lü karışım yem bitkisi ekildi. Bunlar hasat edildikten sonra da eğitim-öğretim yılı bitmeden ikinci ürün olarak mısır silajı ekilecek. Yapılan eğitimlerle öğrenciler toprağa uygun bitki çeşit seçimi, doğru toprak işleme, su kaynaklarının yeterli ve kontrollü kullanımı, hastalık ve zararlılara karşı koruma ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı öğrenmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

İncelemelerinin ardından, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenci ailelerini ziyaret eden Yaşar, okul serasında yetiştirilen ürünlerden hediye etti.

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