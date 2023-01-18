Niğde'de 363 bin 620 makaron ele geçirildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir minibüs ve iş yerinde 363 bin 620 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir minibüsü durdurdu. Araçta, 350 bin dolu makaron bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kiledere beldesinde kaçak sigara sattığı tespit edilen iş yerinde 11 bin 920 dolu, 1700 boş makaron ile 160 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü ile iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.