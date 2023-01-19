Niğde'de su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de AFAD ekipleri, yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen vatandaşı kurtardı.
Yeşilgölcük beldesindeki tarlasında arkadaşıyla gezen C.S, içinde su bulunmayan yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Arkadaşının durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kuyuya iple inen ekipler, C.S'yi sedyeye bağlayarak kuyudan çıkardı.
Vücudunda kırıklar oluşan C.S, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.