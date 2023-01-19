Niğde'de su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de AFAD ekipleri, yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen vatandaşı kurtardı.

Yeşilgölcük beldesindeki tarlasında arkadaşıyla gezen C.S, içinde su bulunmayan yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Arkadaşının durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kuyuya iple inen ekipler, C.S'yi sedyeye bağlayarak kuyudan çıkardı.

Vücudunda kırıklar oluşan C.S, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.