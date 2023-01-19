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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldı

AA

Niğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, yakın tarihte yağış gelmemesi durumunda tarımda ciddi tehlikelerin olabileceğini bildirdi.

Çalışkan, fakültenin buğday uygulama tarlasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminin çok kurak geçtiğini söyledi.

Niğde'de kasım-aralık-ocak aylarının uzun yıllar yağış ortalamasının yaklaşık 110 milimetre olduğunu aktaran Çalışkan, 1 Kasım 2022'den 18 Ocak'a kadar kente 28 milimetre yağış düştüğünü belirtti.

Çalışkan, tarladaki bitkilerin çok zayıf, buğday çıkışının da az olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde eğer yakın bir tarihte yağış gelmezse tarım için tehlike çanları çalmaya başladı diyebiliriz. Bu sene önümüzdeki 10-15 gün içinde iyi bir yağış alabilirsek en azından verimde azalma olsa da buğdaydan yine de ürün alma ihtimalimiz var. Ama bu yağış eksikliğinin etkisini yıllık ya da şu an ekili ürünler için düşünmemek lazım. Uzun vadede yer altı suları açısından da çok önemli risk var. Niğde, yer altı suları çok fazla olan bir il değil. Burada ağırlıklı olarak patates, lahana, fasulye gibi ürünleri sulayarak yetiştiriyoruz. Yonca, silajlık mısır ve meyve bahçelerimizde büyük oranda yer altı suyunu kullanıyoruz. Kuraklık, uzun vadede yer altı sularının azalması açısından çok büyük risk oluşturuyor. Bunun için acilen üretim desenlerimizi gözden geçirmemiz, daha az su tüketen ürünlere yer vermemiz gerekiyor."

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı da ocak ayının bahar gibi geçtiğine ve bu durumun üzücü olduğuna dikkati çekti.

Ekili alanlarda bitki çıkışının çok az ve toprağın kupkuru olduğuna işaret eden Avcı, acil yağış gelmemesi durumunda ciddi verim kaybı yaşanacağını öngördüklerini anlattı.

Avcı, bölgenin yağış miktarının yıllık 350 milimetre olduğunu ve şu ana kadar bunun önemli bir kısmının düşmediği aktararak, şöyle konuştu:

"26 Ocak'ta kar yağışı bekleniyor. O yağışla bu sıkıntıyı hafif bir şekilde atlatmayı temenni ediyoruz. Uzun vadede bazı tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. Bölgede özellikle kışlık bitkilere ağırlık verilmesi, o yönde teşviklerin olması gerekiyor. Silajlık mısır, yonca, patates, şeker pancarı gibi yazlık ürünlerde çok fazla su tüketimi var. O dönemde yağış da olmuyor. Kapalı bir havzadayız, nehrimiz ve yeterli su kaynaklarımız yok. Tek kaynağımız yağışlar ve yer altı suları. Yer altı sularının seviyesi de gittikçe düşüyor. Tedbir alınmazsa önümüzdeki yıllarda bu konuda tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar baş gösterebilir. Kışlık ürünler, tahıl, baklagil gibi suyu daha az tüketen, az sulamayla ürün verebilecek türlere yönelmemiz gerekiyor."

Bu dönemde, normal şartlarda buğday tarlasının yemyeşil olması gerektiğini dile getiren Avcı, yağış yetersizliğinden dolayı bitkinin çimlenemediğini sözlerine ekledi.

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