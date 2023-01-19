Niğde'de 50 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesince 2022 yılında 50 bin ton asfalt serildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 146 metrekare parke ve 52 metretül bordür döşedi. Ayrıca 2022'de 50 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehrin tarihinde bu yıl döşedikleri parkelerle yeni bir rekora imza attıklarını belirtti.

Görev süresinde yaptıkları yeni yollar ve kavşaklarla şehrin dört yanını en güzel şekilde imar ettiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Yeni yollar ve kavşaklarla şehrimizin dört yanında ulaşımı rahatlatacak projelerimizi uyguluyoruz. Bor yoluna alternatif olacak ve hafif raylı sistemin alt yapısını oluşturacak 35 metrelik yol çalışmamız devam ediyor. Ekiplerimiz koordineli çalışıyor. Şehrimizde uzun yıllardır gündeme getirilen ve bir türlü yapılamayan tren yolu üst geçitlerini inşa ettik. Bir alt geçit ve üç üst geçit projeleriyle şehrimizin kanayan yarası olan ve her yıl birçok vatandaşımızın ölümüne sebep olan demir yolu geçiş sorununu çözüme kavuşturduk."





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