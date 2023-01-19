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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de 50 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı

AA

Niğde'de 50 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesince 2022 yılında 50 bin ton asfalt serildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 146 metrekare parke ve 52 metretül bordür döşedi. Ayrıca 2022'de 50 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehrin tarihinde bu yıl döşedikleri parkelerle yeni bir rekora imza attıklarını belirtti.

Görev süresinde yaptıkları yeni yollar ve kavşaklarla şehrin dört yanını en güzel şekilde imar ettiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Yeni yollar ve kavşaklarla şehrimizin dört yanında ulaşımı rahatlatacak projelerimizi uyguluyoruz. Bor yoluna alternatif olacak ve hafif raylı sistemin alt yapısını oluşturacak 35 metrelik yol çalışmamız devam ediyor. Ekiplerimiz koordineli çalışıyor. Şehrimizde uzun yıllardır gündeme getirilen ve bir türlü yapılamayan tren yolu üst geçitlerini inşa ettik. Bir alt geçit ve üç üst geçit projeleriyle şehrimizin kanayan yarası olan ve her yıl birçok vatandaşımızın ölümüne sebep olan demir yolu geçiş sorununu çözüme kavuşturduk."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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