Niğde'de şehit ailelerine hediye

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

NİĞDE (AA) - Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi Başkanı Ömer Demir, şehit ailelerini ziyaret ederek, şehit evlatlarının halıya dokunmuş resmini, Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Dernek Başkanı Demir, şehit ve gazi ailelerine hizmet etmekten onur duyduklarını belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin kendilerini yalnız hissetmemesinin öncelikli amaçları olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:



"23 yıldır bu cennet vatanın asil evlatları olan aziz şehitlerimizin ailelerinin ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da dernek ve vakıf yönetimi olarak ailelere hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehit aileleri ve gazilere hizmet etmekten dernek ve vakıf yönetimi olarak gurur duyuyoruz. Ne yaparsak yapalım asla ve asla şehitlerin ve gazilerin haklarını ödeyemeyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.