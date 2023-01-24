Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 1-15 Ocak tarihleri arasında düzenledikleri operasyonda 27 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerle birlikte 125 gram esrar, 103 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız, tabanca ve av tüfeği, 25 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.









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