Niğde'de 2 genç, şehitlerin mezar taşlarındaki Türk bayraklarını boyadı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de 2 genç, şehitlikte mezar taşlarındaki Türk bayraklarını boyadı.

Vatanı için canını veren şehitler için bir şeyler yapmak isteyen 18 yaşındaki Onur Demir ve Eren Çınar, harçlıklarıyla boya, fırça ve temizlik malzemesi alarak, Niğde Şehitliği'nde mezar taşlarındaki Türk bayraklarını yeniledi.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi Başkanı Ömer Demir, gazetecilere, şehitliğin kutsal bir mertebe olduğunu söyleyerek, "Şehitlerimizi, şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak adına devamlı ziyaret edip, şehitliğin bakımını, onarımını elimizden geldiği kadar yapmak ve yaptırmak için mücadele ediyoruz." dedi.



Demir, "Gençler, şehitlikte kabirlerdeki Türk bayraklarını boyamak istedi. Boyalarını, fırçalarını kendileri aldı, güzel bir iş çıkarıyorlar. Ellerine emeklerine sağlık." diye konuştu.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Onur Demir ise şehitliği temizliğe geldiklerinde bayrakların renginin solduğunu fark ettiklerini anlattı.

Boya ve fırçalarını alarak işe koyulduklarını dile getiren Demir, "Ara sıra buranın temizliğini yapıyoruz. Yazın mezarları yıkıyoruz. Buraya gelmek farklı bir his, çok duygulanıyorum." dedi.

Eren Çınar da ortaya iyi bir iş koymaya çalıştıklarını belirterek, "Buraya gelmek normal bir yere gelmek gibi değil. Burası şerefli ve onurlu, insana iyi gelen bir yer." ifadelerini kullandı.

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