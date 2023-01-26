Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Uslu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG’un ilk yolculuğu"nu seçen Uslu, çevre-yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Organik plastik", spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafına oy verdi.
Uslu, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "AA, yurt içinde ve dışında önemli çalışmalara imza atıyor. Her türlü şartlarda görev yapan AA çalışanlarına başarılar dilerim." dedi.