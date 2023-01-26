Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Uslu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG’un ilk yolculuğu"nu seçen Uslu, çevre-yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Organik plastik", spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafına oy verdi.

Uslu, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "AA, yurt içinde ve dışında önemli çalışmalara imza atıyor. Her türlü şartlarda görev yapan AA çalışanlarına başarılar dilerim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.