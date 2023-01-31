Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de İl Koordinasyon Kurulunun 2023 yılının 1. toplantısı Vali Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Koç, yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Niğde Valiliği Hüdavend Hatun Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kentte, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 294 proje bulunduğunu belirtti.

Bu projelerin 91'inin ulaştırma, 85'inin kamu hizmetleri, 64'ünün tarım, 34'ünün eğitim, 11'inin sağlık, 7'sinin kültür ve turizm, birinin enerji ve birinin madencilik sektörlerine ait olduğunu aktaran Koç, "İlimizde yürütülen 294 projenin toplam değeri 9 milyar 202 milyon 602 bin liradır. Bu projeler için toplam 2 milyar 12 milyon 994 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 1 milyar 628 milyon 348 bin lirası harcandı. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 80,89'dur." ifadesini kullandı.

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