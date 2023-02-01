Niğde'de Eski Sanayi Sitesi'nin yıkımında sona gelindi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de "Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında iş yerlerinin yıkımında sona gelindi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yazılı açıklamasında, büyüyen ve gelişen Niğde'yi imar ve inşa ettiklerini belirtti.

Şehrin içinde kalan ve çirkin görüntü oluşturan Eski Sanayi Sitesi'ni daha modern ve işlek yere taşıdıklarını, proje tamamlandığında bu bölgenin şehrin bir cazibe merkezi haline geleceğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"'Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde hiçbir hak sahibini mağdur etmedik. Kriterleri tutan esnafımızı yeni sanayi bölgemize taşıdık. Proje kapsamında 347 parseldeki hak sahibinin 260'ı ile uzlaştık. Bu taşınmazların hak sahiplerine, Hıdırlık mevkisinde 164 adet 120 metrekarelik ve 85 adet 60 metrekarelik dükkan verdik. Yine 92 kiracıya 28 adet 120 metrekarelik ve 64 adet 60 metrekarelik dükkanı kurayla teslim ettik."

Özdemir, kentin ortasında kalan Eski Sanayi Sitesi'nde yıkımın tamamlanmasıyla park ve bahçeleriyle bir cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayarak, bölgede gölet, içinde sineması bulunan kültür merkezi ve yürüyüş alanları olacağını bildirdi.

Mermerciler ve hızarcılar için küçük bir sanayi bölgesi yapacaklarını ifade eden Özdemir, şehrin kabuğunu kırdığına dikkati çekti.

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