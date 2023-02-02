Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlama beldesi ile Yeşilburç köyünde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada, 78 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram eroin, 5 gram kokain, 4 uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı ve 27 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

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