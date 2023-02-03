Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı gözaltına alındı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 16-31 Ocak tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Şüphelilerle birlikte 50,72 gram eroin, 226 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.









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