Rektör Uslu'dan Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü mesajı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'yi ziyaretinin 89. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli mücadele oöneminde Niğdelilerin ulusal egemenliğin sağlanması için özveriyle ön saflarda savaştığını aktaran Uslu, "Niğdeliler gösterdikleri bu özverili mücadeleyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takdirini kazanmışlardır. Atatürk, Niğde’ye olan ilgisini ve alakasını ifade etmiş, şehri çok sevdiğini söylemiştir. Tüm Niğdelilerin onur gününü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.



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