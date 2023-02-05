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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı

AA

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı

NİĞDE (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim Niğde'ye alakam büyüktür ve ben Niğdelileri her zaman sevmişimdir." sözleriyle Niğdelilerin kurtuluş mücadelesinde gösterdiği kahramanlıkları takdir ettiğini belirtti.

Niğdelilerin bu övgüleri sonuna kadar hak ettiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde topraklarından birçok kahraman çıkarmıştır ve Niğdeliler, Atatürk'ün bu sözlerine her zaman layık olmuştur, layık olmaya da devam edecektir. Atatürk'ü anlamak, Atatürk'ü sevmek sadece özel günlerde anmaktan geçmiyor, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmaktan geçiyor. Atatürk'ün ilelebet payidar kalacaktır dediği Cumhuriyete ve değerlerine sonuna kadar sahip çıkmayı gerektiriyor. Atatürk'ü saygı, minnet ve şükran duygularımla yad ediyor, ona ve kahraman silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Konuşmanın ardından Niğde Belediyesince düzenlenen "5 Şubat" konulu şiir yarışmasında dereceye giren Beyza Akdemir, yazdığı şiiri okudu.

Daha sonra İl Kültür Merkezi'nde, Atatürk'ün Niğde'ye gelişi ve eski Niğde fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Törene, Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, bazı siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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