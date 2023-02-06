İç Anadolu'daki illerden deprem bölgelerine ekip gönderildi

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NİĞDE (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illere Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'tan destek ekibi sevk edildi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğünden 4 ambulans ve 3 UMKE ekibinde 25 personel bölgeye gönderildi. Ayrıca AFAD'dan 2 arama kurtarma aracı ve 10 kişilik ekip Hatay'a, İl Emniyet Müdürlüğünden 2 trafik aracı, 6 personel ve 14 çevik kuvvet polisi Kahramanmaraş'a, Niğde Belediyesinden 3 araç ile 10 itfaiye personeli Osmaniye'ye, Tarım İl Müdürlüğünden 1 araç ile 4 personel Kahramanmaraş'a sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığından 4 arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'a, 40 komando ise Osmaniye'ye gönderildi.

Ayrıca Valilik ile Belediye, depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların, yardımlarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edebileceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlara gönderilmek üzere mont, hırka, kazak, çorap, bot, battaniye, ısıtıcı ve çocuk bezi topluyoruz. Yapacağınız yardımları Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim edebilirsiniz." ifadeleri aktarıldı.

- Kayseri'den 25 araç ve 34 personel desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, belediye olarak 5 kamyon, 5 kepçe, 3 eskavatör, vinç, lojistik tanker, 7 itfaiye aracı, 3 cenaze aracı ile toplam 34 personelin deprem bölgesine hareket ettiğini aktardı.

Büyükkılıç, "İlk etapta 25 araç ve 34 personel deprem bölgesine yola çıktı. İhtiyaç halinde gerek araç gerekse personel takviyemizi arttıracağız. İnşallah güzel haberler alırız, Rabbim yardımcıları olsun. Tüm Türkiye'mize geçmiş olsun, süreci hep beraber takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kırıkkale'den 10 araç ve 64 personel sevk edildi

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ile aralarında gönüllülerin de bulunduğu 30 personel ve 2 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 UMKE aracı, biri çoklu 4 ambulans ve 20 görevli bölgeye hareket etti.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 1 araç ve 6 personel ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden bir araç ve 8 personel deprem bölgesine gitti.

Öte yandan, depremin merkez üssü Pazarcık'ta görevlendirilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Kırıkkale Belediyesince de deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı.

- Yozgat

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden deprem bölgesine 25 kişiden oluşan sağlık ekibi, AFAD İl Müdürlüğünden 1 araç ve 4 personel, Yozgat Belediyesinden ekskavatör ile itfaiye öncü aracı gönderildi.

Bu arada Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını, toplayacakları battaniye, elektrikli ısıtıcı, giysi ve temizlik malzemelerini bölgeye göndereceklerini bildirdi.

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