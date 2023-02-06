İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde, Yozgat, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de kar yağışı etkili oluyor.

Niğde'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.

- Yozgat

Yozgat'ta gece başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte sürücüler yokuşları çıkmakta zorlanırken, İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Kayseri

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede kapanan 110 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ayrıca kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı ekipleri de ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapanan Develi'de 10, Kocasinan'da 2, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'da 60, Sarıoğlan'da 2, Sarız'da 36, Talas'ta 3, Tomarza'da 20 ve Yahyalı ilçesinde 6 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

156 araç ve 328 personel, kar yağışının toplumun günlük yaşantısına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kara yollarında aksamalar yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Kayseri kara yolu, Keskin ilçesi ve Keskin Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kar ve tipi etkili oluyor.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Trafik ekipleri de Bağdat Köprü civarından ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçların Kayseri yönüne geçişine izin vermiyor.

- Kırşehir

Kırşehir'de Ankara-Kayseri kara yolu, Kırşehir'in bağlantı yollarında yer yer tipi etkili oluyor.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Akpınar ve Mucur ilçe girişlerinde kar sürgünleri geçene kadar herhangi bir kaza yaşanmaması için araçların dinlenme tesislerinde bekletildiği öğrenildi.

- Nevşehir

Nevşehir'de Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar küreme ve temizlik çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı kentte ekipler, yollarda tuzlama çalışması da yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.