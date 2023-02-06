Niğde ve Kırıkkale'de Türk Kızılayın kan bağışı merkezlerinde yoğunluk yaşandı

NİĞDE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Niğde ve Kırıkkale'de vatandaşlar, Türk Kızılaya kan bağışladı.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan bağış otobüsüne gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Etkili olan kar yağışına rağmen vatandaşlar, otobüsün önünde kuyruk oluşturdu.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke olarak üzücü bir gün geçirdiklerini söyledi.

Türk Kızılay Niğde Şubesi ekibini seyyar aşeviyle Kahramanmaraş'a gönderdiklerini belirten Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Şubemizde ayni ve nakdi yardımları kabul ediyoruz. Ömer Halisdemir Meydanı'na da kan aracımız geldi. Tüm Niğde halkımızı kan bağışında bulunmaya bekliyoruz. Niğde'miz bu konuda duyarlı. Kan bağışında bulunmak insanlık görevimiz ama bu tür durumlarda da kan bağışında bulunmak çok önem arz ediyor."

Kan bağışında bulunan Ahmet Yalçınkaya da üzücü bir gün yaşandığını belirterek, "Memleketimin başı sağ olsun. Bizim kanımız feda olsun. Herkes kan bağışı yapmalı." dedi.

Kan vermek için sırada bekleyen Ali Gökmen de böyle durumlarda sadece maddi değil her türlü desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, "En önemlisi de kan bağışı. Niğde'miz bu duyarlılığı gösterdi." ifadelerini kullandı.

- Kırıkkale

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, olabilecek ilave kan ihtiyacı için vatandaşları kan bağışına davet etmesinin ardından Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Parkı yanında bulunan kan alma birimine gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Merkezde kan veren vatandaşlardan Mustafa Taşkın, AA muhabirine, "Bu millet bizden bir şey bekliyorsa vereceğiz. Kansa kan, cansa can. Bunun başka yolu yok. Deprem bölgesindeki insanlar göçük altında bekliyorsa, kana ihtiyaçları varsa biz de vermeye razıyız. Vatandaşlarımızı da kan vermeye ve yardımda bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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