Niğde ve Kırıkkale'de Türk Kızılayın kan bağışı merkezlerinde yoğunluk yaşandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde ve Kırıkkale'de Türk Kızılayın kan bağışı merkezlerinde yoğunluk yaşandı

AA

Niğde ve Kırıkkale'de Türk Kızılayın kan bağışı merkezlerinde yoğunluk yaşandı

NİĞDE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Niğde ve Kırıkkale'de vatandaşlar, Türk Kızılaya kan bağışladı.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan bağış otobüsüne gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Etkili olan kar yağışına rağmen vatandaşlar, otobüsün önünde kuyruk oluşturdu.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke olarak üzücü bir gün geçirdiklerini söyledi.

Türk Kızılay Niğde Şubesi ekibini seyyar aşeviyle Kahramanmaraş'a gönderdiklerini belirten Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Şubemizde ayni ve nakdi yardımları kabul ediyoruz. Ömer Halisdemir Meydanı'na da kan aracımız geldi. Tüm Niğde halkımızı kan bağışında bulunmaya bekliyoruz. Niğde'miz bu konuda duyarlı. Kan bağışında bulunmak insanlık görevimiz ama bu tür durumlarda da kan bağışında bulunmak çok önem arz ediyor."

Kan bağışında bulunan Ahmet Yalçınkaya da üzücü bir gün yaşandığını belirterek, "Memleketimin başı sağ olsun. Bizim kanımız feda olsun. Herkes kan bağışı yapmalı." dedi.

Kan vermek için sırada bekleyen Ali Gökmen de böyle durumlarda sadece maddi değil her türlü desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, "En önemlisi de kan bağışı. Niğde'miz bu duyarlılığı gösterdi." ifadelerini kullandı.

- Kırıkkale

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, olabilecek ilave kan ihtiyacı için vatandaşları kan bağışına davet etmesinin ardından Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Parkı yanında bulunan kan alma birimine gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Merkezde kan veren vatandaşlardan Mustafa Taşkın, AA muhabirine, "Bu millet bizden bir şey bekliyorsa vereceğiz. Kansa kan, cansa can. Bunun başka yolu yok. Deprem bölgesindeki insanlar göçük altında bekliyorsa, kana ihtiyaçları varsa biz de vermeye razıyız. Vatandaşlarımızı da kan vermeye ve yardımda bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)NİĞDE OTOBANINDA ZİNCİRLEME KAZA, YARALILAR VAR NİĞDE (DHA)
YEREL HABERLER (Görüntülü)NİĞDE OTOBANINDA ZİNCİRLEME KAZA, ...
İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
İç Anadolu'daki illerden deprem bölgelerine ekip gönderildi
YEREL HABERLER İç Anadolu'daki illerden deprem bölgelerine ekip ...
Niğde´de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Niğde´de eğitime kar engeli
Niğde'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi
YEREL HABERLER Niğde'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil ...
Niğde'de bir kişi silahla amcasını yaraladı
YEREL HABERLER Niğde'de bir kişi silahla amcasını yaraladı
Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı
Rektör Uslu'dan Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Uslu'dan Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 89. yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.