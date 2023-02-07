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Niğde ve Sivas'ta depremden etkilenenler geceyi cami, okul ve spor salonlarında geçirdi

AA

Niğde ve Sivas'ta depremden etkilenenler geceyi cami, okul ve spor salonlarında geçirdi

NİĞDE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Niğde ve Sivas'ta vatandaşlar, geceyi cami, okul ve spor salonlarında geçirdi.

Niğde'de vatandaşlar, tedbir amacıyla, Valilik ve belediyenin belirlediği cami, okul, spor salonu, otogar, gençlik merkezleri gibi kapalı alanlarda geceledi.

Ekipler, vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikram etti, battaniye desteği sağladı.

Geceyi 75. Yıl Spor Salonu'nda geçiren Talat Demirezen, gazetecilere, depremden korktukları için spor salonuna sığındıklarını söyledi.

Salonda kendileriyle ilgilenildiğini belirten Demirezen, "Yemeğimiz geliyor, çayımız veriliyor. Sıcacık ortamda vakit geçiriyoruz. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Ne zaman eve gideriz, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Spor salonunda kalanlardan Mehmet Özbek ise deprem esnasında evde olduklarını anlatarak, "Şu anda yerimiz sıcak, ekmeğimiz geliyor, çayımız hazır. Hiçbir sıkıntı yok. Akşamdan beri buradayız, Allah razı olsun." dedi.

Öte yandan kentte deprem nedeniyle zarar gören 5 binanın tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.

- Sivas

Sivas'ta da evlerinde kalmak istemeyenler için cami, okul, yurt ve spor salonları tahsis edildi.

Geceyi Taha Akgül Spor Salonu'nda geçiren 5 bin kişiye çorba ikramında bulunuldu, Ulu Cami'de konaklayanlara da su ve çorba verildi.

Depremlerin ardından paniğe kapılan bazı vatandaşlar da geceyi araçlarında geçirdi.

Ulu Cami müezzini Rafet Karyağdı, Elbistan merkezli ikinci depremin ardından vatandaşların geceyi camide geçirdiğini belirterek, "İl Müftülüğümüzün talimatıyla yapılan anonsların ardından halkımızı camilerde ağırlamaya başladık." dedi.

Camide kalan Medine Çelik, "Devletimizden Allah razı olsun, burada yemek olsun, her türlü imkanı bize sağladılar." diye konuştu.

Ailesiyle aynı camide kalan Şaziye Ateş de Sivas Valiliği, Belediye ve İl Müftülüğüne depremden etkilenenlere kapılarını açtıkları için teşekkür etti.

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