"Asrın felaketi"nde Niğde'de zarar gören 13 bina boşaltıldı

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NİĞDE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Niğde'de zarar gören 13 bina mühürlendi.

Niğde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda İl Özel İdaresi, belediye, İnşaat Mühendisleri Odası personeli, kentteki hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda tespit edilen 2 orta, 11 ağır hasarlı bina boşaltılarak Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

Bu binalarda ikamet eden vatandaşların başvurmaları halinde geçici barınma ve taşınma işlemleri belediye tarafından karşılanacak.

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