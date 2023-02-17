Niğde'de depremzedelerin dikkati "sözde afetzedeyi" tutuklattı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de kendini depremzede olarak tanıtarak vatandaşlardan para topladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan depremzedeler, kendini afetzede olarak tanıtıp para isteyen H.E'den şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yurda gelen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 kaydı bulunduğu öğrenildi.

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