Niğde'de TMMOB'a bağlı odalardan bina risk analizi uyarısı

NİĞDE (AA) - Mimarlar Odası Niğde Şube Başkanı Bülent Karabulut, binaların hasar tespiti ve risk analizi konusunda tek yetkili kurumun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile il müdürlükleri olduğunu bildirdi.

Karabulut, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı oda temsilcileri ve akademisyenlerle Niğde Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında bu süreçte üzerlerine düşecek her konuda göreve hazır olduklarını söyledi.

Son birkaç gündür kente şehir dışından geldiğini beyan eden ve kendilerini Mimarlar Odası'nın veya İnşaat Mühendisleri Odası'nın görevlendirdiğini, bu görevlendirme çerçevesinde de ücret karşılığında binaların hasar tespitini ve risk analizlerini yapmak istediklerini beyan eden kişi ve firmaların tespit edildiğini aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"TMMOB'a bağlı hiçbir meslek odasının bu tarz bir görevlendirme yapma yetkisi ve görevi yoktur. Bu konuda sözüne itimat etmemiz gereken tek yetkili kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve il müdürlüklerdir. Herhangi bir kişi veya firmanın bakanlık ve müdürlükten yetki belgesi almadan bu işlemleri yapması resmi olarak da onaylatması mümkün değildir. Yetki belgesi olmadan 'hasar tespiti, binaların risk analizlerini yapalım' şeklinde tekliflerde bulunanlara lütfen itibar edilmesin."

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ferhat Dağoğlu da bina inşa ederken yer seçiminin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kubilay Akçaözoğlu ise depremin etkilediği 11 ilde yapı denetimine tabi tutulan binaların yüzde 99 seviyesinde ayakta kaldığını, çok az bir kısmının yıkıldığını gördüklerini aktardı.



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