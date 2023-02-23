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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de yurtlarda 2 bin 776 depremzede misafir ediliyor

AA

Niğde'de yurtlarda 2 bin 776 depremzede misafir ediliyor

NİĞDE (AA) - Kahramamaraş merkezli depremlerin ardından Niğde'de yurtlara 2 bin 776 depremzede yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Fadimana Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kalanlara da sabır diledi.

Kentteki yurtlarda 2 bin 776 depremzedeyi en güzel şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Ötgünlü, "Yurtlarda, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın desteğiyle tuhafiye oluşturduk. Temel ihtiyaçları konusunda destek oluyoruz. Afetzedelerimize, sabah, öğle, akşam yemeği ikram ediliyor. Yurtlarımızda çocuklarımız için oyun odası kurduk. Yurtlardaki doktorlarımız, herhangi bir sağlık sorununa anında müdahale ediliyor." diye konuştu.

Kente Hatay'dan ailesiyle gelen afetzede Zafer Kurt da devletin kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi matematik bölümü mezunu olduğunu anlatan Kurt, "Bizleri burada bir aile gibi karşılayan personele ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Yaşadıklarımızı anlatmak çok zor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor." dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden gelen Pınar Bozkurt da apartmanlarının yıkıldığını, enkazdan 3 çocuğuyla kurtulduğunu, eşinin ise vefat ettiğini dile getirdi.

Niğde'de yurtta kaldıklarını anlatan Bozkurt, "Allah razı olsun bize sahip çıktılar. Sıcak yatak verdiler, karnımızı doyurdular. Evlatlarımla bu korkuyu atlatmamıza yardımcı oldular. Enkazda bir saate yakın kaldık, kendi çabamla çıktım. Üç çocuğumun da üstlerine kapanmıştım, onları da çıkardım. Eşimin üzerine de duvar düşmüştü. Kaldırdım ama iç kanamadan hastanede vefat etti." diye konuştu.

Hatay'dan gelen Kıbrıs gazisi afetzede Ömer Kurt ise depremin etkisinin çok büyük olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kadar bombaların, savaşların içerisinde kaldım, böyle bir olaya, böyle bir şeye rastlamadım. Allah bu felaketi hiçbir topluluğa göstermesin. Üç katlı binamızın birinci katında 5 yakınımız öldü. Kızım şimdi burada hala rahatsız. Yakınlarımızı, komşularımızla, oğlumla 5 saatlik çalışmayla enkazdan kurtardık. Yağmur yağıyor, aynı zamanda deprem oluyor. Her tarafımız bir anda sıfırlandı. Kızım bekar, torunlarıma da ben bakıyordum. Şimdi biz bakıma muhtaç kaldık. Allah devletimize zeval vermesin."

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