Niğde Belediyesi, Adıyaman'da mobil ünitelerle depremzedelerin yaralarını sarıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurduğu "Sosyal Market" ve mobil ünitelerle depremzedelere hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi, Adıyaman'daki lojistik merkezde kurduğu mobil fırın ve aşeviyle depremzedelerin ekmek ve sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Belediye, duş konteyneri, çamaşırhane ve tuvaletlerden oluşan mobil üniteleri de depremzedelerin hizmetine sunuyor.

Niğde Belediyesinin de katkı sunduğu Adıyaman Cumhuriyet Spor Salonu'nda açılan sosyal markette de afetzedeler, temel ihtiyaçlarını ücretsiz temin edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, afet bölgesinde yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Çölyak hastaları için de glütensiz ürün standı açtıklarını aktaran Özdemir, "Diğer deprem bölgelerine de dıda, giyecek, hijyen ve yakacak gibi malzemelerden gönderdik. Kurduğumuz birimlerin hayata geçirilmesinde görev alan tüm belediye personeline, gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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