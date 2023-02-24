Niğde'de Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, planlı çalışma kapsamında bir otomobili kent merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.K. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Niğde Müze Müdürlüğüne teslim edilen mermerden yapılmış heykelin, Milattan Sonra 2. yüzyıla ait orijinal bir eser olduğu öğrenildi. Yaklaşık 70 santimetre uzunluğundaki heykelin başı, kolları ve ayakları bulunmuyor.

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