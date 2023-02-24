Niğde'de meslek lisesi öğrencileri kente gelen depremzedeler için ekmek üretiyor

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NİĞDE (AA) - Niğde'de Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kente gelen afetzedeler için günlük bin ekmek üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, okulda gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla Kovid-19 salgını döneminde Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde fırın kurduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da okulda ekmek üretimine başladıklarını belirten Yaşar, fırının günlük 10 bin ekmek üretme kapasitesine sahip olduğunu anlattı.

Yaşar, şu anda günlük bin ekmek üretildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç halinde günlük 10 bin ekmek üretebiliyoruz. Şu anda günlük bin ekmek üretiyoruz. Yurtlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ve evlerde kalan depremzedelere veriyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ekmeği, yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü öğretmenleri ve öğrencileri üretiyor. Ekmeklere el değmiyor, hayırseverlerden topladığımız unlarla üretiyoruz. Okullarda başlattığımız kampanya kapsamında çok fazla un geldi. 500 çuvalını deprem bölgesine gönderdik. Kalanıyla da depremzedeler için ekmek üretiyoruz. Depomuzda yeterli unumuz var."

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