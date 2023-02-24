Niğde'de depremzedeler için mutfak seti kampanyası başlatıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aileler için "Sıcak sofralar tekrar kurulsun" sloganıyla mutfak seti kampanyası başlattı.

AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, yazılı açıklamasında, depremin yaralarını sarmak, vatandaşların yanında olmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Çadır ve konteyner kentlerin öncelikli ihtiyaçlarından birinin de mutfak gereçleri olduğunu aktaran Temur, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda diğer ihtiyaçlarla birlikte mutfak malzemesi ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu kapsamda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız koordinesinde 'Sıcak sofralar tekrar kurulsun' sloganıyla mutfak seti kampanyası başlatıyoruz. Mutfak setleri, çadır, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza teslim edilecek. Kampanyaya, teşkilat mensuplarımızın en az bir set ile katılması planlanmaktadır."

Temur, mutfak setinde tencere, tava, çaydanlık, tabak, kase, su ve çay bardağı, çatal, kaşık, saklama kabı ve sofra bezi bulunacağını bildirdi.

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