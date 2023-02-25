Niğde Valiliğinden Bor merkezli depreme ilişkin açıklama:

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NİĞDE (AA) - Niğde Valiliğinden, Bor merkezli 5,3 bü yüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz alan tarama faaliyetlerini devam ettirmekte olup ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kent merkezinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşların sokağa çıkıp boş alanlarda beklediği görüldü.

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