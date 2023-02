AK Parti'li Gültekin, Niğde'deki depremin merkez üssü Obruk köyünde incelemede bulundu

NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ile Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından köyde inceleme yaptı.

Gültekin, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremin ardından Obruk köyünde vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Gültekin, şöyle konuştu:

"Devletimizin tüm kurumları burada. Ekiplerimiz, dünkü depremin ardından zaten burada hasar tespiti yapıyorlardı. Biz de onlarla birlikteyiz. Şu an için büyük bir hasar, enkaz, can kaybı yok çok şükür. Bazı çatlaklar var. Ekiplerimiz buraları inceliyor. Yaklaşık 2 yıl önce de burada bir deprem olmuş ve yeni konutlar yapılmıştı. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah hasarlı binaları tespit edip, onların yerine yenilerini devletimizin desteğiyle tekrar yapacağız."

Baran ise şu anda devletin bütün kurumlarının köyde olduğunu belirterek, gerekli incelemelerin yapıldığını dile getirdi.

Şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını ifade eden Baran, "Bazı evlerde ufak tefek çatlaklar var dediler. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sadece panik ve huzursuzluk oldu. Çok fazla uzun sürmedi. Allah bundan daha büyüklerini göstermesin. Bu son depremimiz olsun diyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlar da cami çıkışında depremi hissettiklerini ifade ederek, kısa süreli sallandıklarını kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.