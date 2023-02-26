Niğde'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

E.G. (35) idaresindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesi yakınlarında önünde seyreden C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü E.G. hayatını kaybetti.

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.