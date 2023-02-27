Niğde'de tıra çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen ölümlü trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Niğde-Kayseri kara yolu, Aktaş beldesi yakınlarında otomobilin tıra çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

E.G. (35) idaresindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, dün Aktaş beldesi yakınlarında önünde seyreden C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı tıra arkadan çarpmış, sürücü E.G. hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.