Niğde Belediyesi, yurtlarda kalan depremzede çocuklar için oyun grubu kurdu

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kentteki yurtlara yerleştirilen çocuklar için oyun grubu kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez yerleşkesindeki KYK yurtlarında kalan afetzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özdemir, yurdun bahçesine belediyece kurulan oyun grubunda eğlenen çocuklara, patlamış mısır ve pamuklu şeker ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, her zaman depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Niğdelilerin afetzedeler için üzerine düşeni yapmaya çalıştığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz başımızın tacıdır. Belediyemiz, depremzedelerimizin emrindedir. Eşim Duygu hanımla yurtlarda kalan vatandaşlarımızla birlikteydik. Çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. Bir nebze olsun yaraları sarmak için yavrularımıza pamuk şeker ikram ettik, oyun alanlarında eğlenerek güzel bir gün geçirdik. Biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz."

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